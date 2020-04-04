РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 апр. Свыше 30 тысяч заявок на прохождение анализа на коронавирусную инфекцию оставили жители Москвы и Подмосковья на сайте компании «Гемотест», сообщил представитель компании Дмитрий Гордеев.

«В Москве и Подмосковье в общей сложности 31 лабораторное отделение, в которых пациенты могут сдать анализ на наличие коронавируса. С 26 марта по 3 апреля мы обработали свыше 30 тысяч предварительных заявок, оформленных через наш сайт. В это число не вошли те, кто пришел сдавать тест в порядке живой очереди», - сказал Гордеев.

В подмосковном Красногорске анализ на коронавирус берут в лаборатории «Гемотест», расположенной в доме №24 на улице Успенская. По словам Гордеева, здесь у пациентов принимают мазок из зева. Затем биоматериал в закрытых контейнерах направляют в лабораторный комплекс, где проводится сам анализ.

«В случае положительного результата мы делаем повторную постановку лабораторного исследования из того биоматериала, который к нам пришел. Если повторно получаем положительный результат, информацию о пациенте вместе с биологическим материалом направляем в Роспотребнадзор для последней верификации», - пояснил Гордеев.

Он также подчеркнул, что результаты анализа высылают пациенту на почту, их не выдают в лабораторных отделениях, чтобы минимизировать время нахождения людей в лаборатории. Наличие коронавируса определяют при помощи ПЦР-исследования. Результат известен через трое суток.

При этом, по словам Гордеева, анализ на коронавирус берут исключительно у пациентов без признаков ОРВИ. Кроме того, пациентам необходимо заполнить анкету, где необходимо ответить на несколько вопросов. Среди них: имели ли они контакты с людьми, которые недавно прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и не посещали ли сами такие страны.

«Мы предоставляем услугу только пациентам, которые отрицательно отвечают на все вопросы», - подчеркнул Гордеев.

Он добавил, что в лаборатории разделяют потоки пациентов. На сайте указано время, когда принимают граждан, желающих провериться на COVID-19.

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