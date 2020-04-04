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Александр Манзюк
Днем в субботу, 4 апреля, на территории Орехова-Зуева в доме №31 по улице Гагарина взорвалась газовая колонка в квартире. Обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Пять квартир оказались полностью разрушены.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
По последним данным, жертвой инцидента стал один человек, шестеро пострадали.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
В аварийно-спасательных работах задействованы 259 специалистов МЧС.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: место взрыва газа в жилом доме в Орехове-Зуеве.
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