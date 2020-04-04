РИАМО - 4 апр. Пять квартир оказались полностью разрушены в результате взрыва газовой колонки и последующего обрушения перекрытий в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве, сообщил в субботу начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«В результате взрыва произошло обрушение, частичное разрушение подъезда №2. Полностью пострадали пять квартир, остались пять квартир, пять квартир частично разрушены», - сказал Полетыкин.

Он добавил, что список жильцов в настоящее время уточняется.

«В проведении аварийно-спасательных работ задействованы 259 человек личного состава», - отметил Полетыкин.

К работам привлечены местные спасатели, а также силы Ногинского спасательного центра и центра «Лидер».

Днем в субботу в доме №31 по улице Гагарина взорвалась газовая колонка в квартире, в результате чего обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро пострадали. На место прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>