РИАМО - 4 апр. Пять квартир оказались полностью разрушены в результате взрыва газовой колонки и последующего обрушения перекрытий в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве, сообщил в субботу начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
«В результате взрыва произошло обрушение, частичное разрушение подъезда №2. Полностью пострадали пять квартир, остались пять квартир, пять квартир частично разрушены», - сказал Полетыкин.
Он добавил, что список жильцов в настоящее время уточняется.
«В проведении аварийно-спасательных работ задействованы 259 человек личного состава», - отметил Полетыкин.
К работам привлечены местные спасатели, а также силы Ногинского спасательного центра и центра «Лидер».
Днем в субботу в доме №31 по улице Гагарина взорвалась газовая колонка в квартире, в результате чего обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро пострадали. На место прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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