РИАМО - 4 апр. Машины МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов продолжают приезжать к пятиэтажному дому на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газовой колонки и последовало обрушение перекрытий, передает в субботу корреспондент РИАМО.

На подъезде к месту происшествия выставлен пост Госавтоинспекции, сотрудники ГИБДД не пропускают легковые машины.

На месте обрушения работают два крана, спасатели проводят работы на уровне четвертого этажа.

Днем в субботу в доме №31 по улице Гагарина взорвалась газовая колонка в квартире, в результате чего обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж.

По последним данным, в результате произошедшего один человек погиб, шестеро пострадали. На место прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>