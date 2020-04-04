РИАМО - 4 апр. В Москве, несмотря на эпидемиологическую ситуацию из-за коронавирусной инфекции, все работы в рамках месячника по уборке и благоустройству территорий будут выполнены в срок, жители не будут принимать участие в субботниках, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году месячник по благоустройству проходит в непростых условиях, эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, вносит коррективы. Но, несмотря на это, все работы будут выполнены качественно и в срок», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в Москве уже провели две промывки дорог и тротуаров со специальным шампунем из четырех запланированных. Кроме того, проводится очистка всех инженерных сооружений: мостов, тоннелей, подземных пешеходных переходов и путепроводов, фасадов зданий, уборка дворовых территорий, парков и скверов.

Бирюков добавил, что на особом контроле находятся уборка и дезинфекция подъездов жилых домов, а также прилегающей к ним территории, общественных пространств.



По словам вице-мэра, месячник по благоустройству продлится до 30 апреля.

«Сейчас организованы работы по прогребанию газонов, приводим в порядок детские площадки, скамейки, опоры освещения, центральные тепловые пункты, трансформаторные подстанции, вентиляционные шахты коллекторов. Стартовали работы по ремонту дорог, в ближайшие дни приступим к обновлению разметки», - отметил Бирюков.



Также он заявил, что из-за эпидемиологической ситуации традиционные субботники с участием жителей проводиться не будут. Все необходимые мероприятия по уборке города будут выполнены силами сотрудников коммунальных служб.