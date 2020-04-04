РИАМО - 4 апр. Шесть человек удалось достать из-под завалов пятиэтажки в подмосковном Орехово-Зуеве, в которой произошел взрыв газовой колонки и обрушение перекрытий, трое пострадавших находятся в реанимации, сообщил в субботу глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин.

«На месте работают МЧС, полиция, скорая помощь, Следственный комитет, прокуратура. Сейчас шесть человек были эвакуированы из-под завалов, один из них ушел домой, ему оказали необходимую минимальную помощь. Трое находятся в реанимации, у двоих незначительные повреждения. В данный момент идет разборка завалов, которые здесь произошли. Стараемся спасти людей, которые, возможно, находятся под завалами», - сказал Панин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что для остальных жильцов дома организовали пункт временного пребывания в школе, в ближайшее время им доставят горячее питание. Медики оказывают людям психологическую помощь.

«Когда будет понятно, сколько мест необходимо, то будем обеспечивать временно либо маневренный фонд, либо гостиницу и дальше будем принимать решение совместно с губернатором, правительством по помощи, как людей расселить», - заключил Панин.

Взрыв газовой колонки произошел днем в субботу по адресу: улица Гагарина, дом №31. В результате обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж.

Как рассказал РИАМО сотрудник пресс-службы областного главка МЧС России, в результате взрыва один человек погиб, шестеро пострадали. Разбор завалов и поиск пострадавших продолжаются.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>