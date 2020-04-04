РИАМО - 4 апр. Еще три пациента выздоровели от коронавирусной инфекции в Московской области, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

«После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они выписаны из стационарных отделений больниц», — отмечается в материале.

Всего в области зафиксировано 260 случаев заражения коронавирусом, вылечились от заболевания 34 человека.

В России на данный момент насчитывается 4731 заболевший, из них 333 выздоровели.

В связи с неблагоприятной ситуацией из-за распространения коронавируса в Московском регионе объявили режим повышенной готовности и режим самоизоляции для всех жителей. Можно выходить из дома только в случае угрозы жизни и здоровья, для поездки на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, для выгула собак и выноса мусора.

Новый тип коронавирусной инфекции впервые зафиксировали в конце 2019 года в Китае в городе Ухань, откуда он начал распространяться по всему миру.

На сегодняшний день более 1,1 миллиона человек заражены коронавирусом, около 60 тысяч человек скончались из-за болезни, свыше 233,5 тысячи пациентов выздоровели.

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Текстовая трансляция

4 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в прямом эфире ответит на вопросы, которые волнуют жителей региона в период самоизоляции. Трансляция пройдет в 13.00 на YouTube

- В столице скончались еще три пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов – от 53 до 80 лет.

- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.