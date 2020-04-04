РИАМО – 4 апр. Сеть книжных магазинов «Читай-город» передала 200 книг детям сотрудников Московской областной станции скорой медицинской помощи в Красногорске.

Книги позволят ребятам отвлечься от грустных мыслей в ожидании родителей с работы.

«Сейчас сложное время, трудности испытывают все. Книжные магазины закрыты, но открыты наши сердца. Мы готовы помочь тем, кто в этом сейчас наиболее нуждается. Это не только больные. А также врачи и их семьи. Мы верим, что книги действительно делают жизнь людей лучше. Книги всегда помогали пережить трудные времена. Мы рады передать книги для детей врачей скорой помощи Подмосковья», - сказала руководитель отдела общественных связей и социальных проектов сети книжных магазинов «Читай-город» Елена Абрамова.

По ее словам, необходимо поддерживать медиков, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Важно, чтобы люди, которые не жалея себя борются с коронавирусом, тоже чувствовали поддержку общества. Мы вместе! Вместе мы справимся!» – заключила Абрамова.

Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи выразили свою искреннюю признательность за оказанную помощь и проявленную поддержку.

Кроме того, компания «Архыз» привезла на станцию скорой помощи в Красногорске 39 тысяч литров горной воды из Карачаево-Черкессии, а компания «Московский пекарь» приготовила для медиков сладкие подарки. Благотворительная акция была проведена совместно с ОНФ и их проектом #МыВместе.

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