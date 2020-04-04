РИАМО - 4 апр. Видео с места взрыва газовой колонки в Орехово-Зуеве опубликовал Следственный комитет России на своем Youtube-канале.

В ролике видны повреждения квартир с первого по пятый этаж, на 1-3 этажах разрушены стены, в результате хлопка в квартирах и подъездах выбиты окна, возле подъезда лежит груда камней, видны части перекрытий, территория рядом с домом ограждена.

В кадры попали сотрудники МЧС и Следственного комитета.

В одной из квартир в Орехово-Зуеве по улице Гагарина в субботу днем взорвалась газовая колонка. В результате аварии один человек погиб. На месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы, в который участвуют 56 человек и 19 единиц техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в жилом доме. Он находится на месте происшествия.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>