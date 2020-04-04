РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 апр. В подмосковном Подольске трое заразились коронавирусом, количество больных за сутки не изменилось, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«За последние сутки в Московской области выявлено 49 новых случаев коронавируса. Из них 24 человека - в возрасте от 19 до 39 лет, 19 человек - от 41 до 63, двое - от 69 до 85. Также коронавирус подтвержден у четырех детей. В Подольске число заразившихся за весь период не изменилось (три)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области на данный момент зафиксировано 260 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 31 пациент выписан из больниц после выздоровления, в том числе один из Подольска.

Из-за распространения нового коронавируса в Подмосковье введен режим обязательной самоизоляции. В группе риска по коронавирусу находятся пожилые и больные люди, поэтому им особенно важно не покидать свои квартиры в период эпидемии.

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Текстовая трансляция

4 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в прямом эфире ответит на вопросы, которые волнуют жителей региона в период самоизоляции. Трансляция пройдет в 13.00 на YouTube

- В столице скончались еще три пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов – от 53 до 80 лет.

- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.