РИАМО - 4 апр. Техническую инфраструктуру Москвы полностью подготовили к пуску умной системы контроля за соблюдением горожанами правил самоизоляции в условиях профилактики распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пока систему внедрять не планируют, однако это может произойти в том случае, если эпидситуация ухудшится или вырастет количество нарушений домашнего режима. Кроме того, пока нет необходимости вводить пропускной режим передвижения по городу.

«Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома. Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

При ухудшении обстановки умную систему могут запустить после подписания соответствующего нормативного акта правительства Москвы. Тогда жителям будет необходимо получить специальный код, чтобы подтвердить свое перемещение по городу. Будет возможно передвижение пешком, на личном автомобиле и общественном транспорте, но только при условии уведомления властей о своих планах и наличия при себе полученного кода.

Уведомления не потребуются для того, чтобы выгуливать животных рядом с домом или вынести мусор на ближайшую контейнерную площадку.

«Контроль необходим для того, чтобы выявить именно случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан», — сказал руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Получить специализированный код можно будет онлайн через личный кабинет на портале mos.ru. В этом случае код представляет из себя комбинацию букв и цифр, которую можно сохранить на телефон, получить на электронную почту или распечатать. Те, у которых нет возможности пользоваться порталом, смогут получить код с помощью телефона.

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В нормативно-правовом акте закрепят порядок выдачи, использования и проверки кода. Предполагается, что за передвижение по городу без кода будут предусмотрены меры ответственности.

Ранее в Москве заработала система мониторинга за пациентами с коронавирусом, проходящими лечение на дому. Некоторые из них уже получили смартфоны с установленным приложением «Социальный мониторинг», позволяющим следить за соблюдением карантина и оперативно выявлять случаи его нарушения.

В Москве до 1 мая действует режим самоизоляции для всех горожан. Из дома можно выходить только по веской причине: на работу, в продуктовый магазин за товарами первой необходимости, в аптеку, для выгула собак и выноса мусора. Пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями призывают не выходить из дома.

Текстовая трансляция

4 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в прямом эфире ответит на вопросы, которые волнуют жителей региона в период самоизоляции. Трансляция пройдет в 13.00 на YouTube

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- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.