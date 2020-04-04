РИАМО – 4 апр. Жительница подмосковного города Орехово-Зуево стала свидетельницей взрыва в пятиэтажном доме на улице Гагарина, по ее словам, люди в ближайших домах услышали сильный грохот, а потом увидели большое облако пыли.

Айнур Алиева живет напротив пятиэтажки, где в субботу взорвалась газовая колонка и обрушились перекрытия пяти этажей.

«Сидели на самоизоляции все дома, спокойно. И тут такой грохот, дым. Он рассеивался долго, пыль стояла. Потом увидели, что произошло. Скорая приехала быстро. На месте работают службы, никого не пускают, все оцеплено», - сказала Алиева телеканалу «360».

Жильцов пятиэтажного дома временно разместили в ближайшей школе. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.

Власти уточняют сведения о пострадавших. По данным некоторых СМИ, жертвой взрыва стал один человек, четверо пострадали.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>