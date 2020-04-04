РИАМО - 4 апр. Исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев выехал в Орехово-Зуево, где произошел взрыв газовой колонки в жилом доме, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Ганцев будет координировать действия специальных служб и правоохранительных органов на месте происшествия.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с хлопком газа в жилом доме на улице Гагарина города Орехово-Зуево», - добавляется на сайте.

Взрыв произошел днем в субботу по адресу: улица Гагарина, дом №31. Спасатели установили, что в одной из квартир взорвалась газовая колонка, в результате обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж.

Ранее в Орехово-Зуево выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На место происшествия также направился начальник Главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>