РИАМО - 4 апр. В подмосковном Орехово-Зуеве в результате взрыва в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома обрушились перекрытия всех этажей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В 13:08 спасателям сообщили о хлопке газовоздушной смеси по адресу: улица Гагарина, дом №31.

«По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 13:13 было установлено, что произошел взрыв газовой колонки в квартире во втором подъезде. Возгорания не последовало, произошло обрушение перекрытий второго подъезда с пятого по первый этаж», - говорится в сообщении.

Всего в доме четыре подъезда и 80 квартир. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 150 человек, еще 50 человек были эвакуированы сотрудниками МЧС.

На месте работают 56 человек и 19 единиц техники. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее в Орехово-Зуево выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, он держит ситуацию на личном контроле. Местные власти временно разместили жильцов дома в ближайшей школе.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>