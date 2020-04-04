РИАМО - 4 апр. Жильцов пятиэтажки в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв и последовало обрушение, временно разместили в ближайшей школе, сообщил РИАМО в субботу заместитель председателя совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Александр Бабаев.

«Я сейчас нахожусь на месте. Всех жильцов дома эвакуировали. Место временного пребывания организовано в местной школе, которая находится по соседству. Все службы работают, идет разборка завалов. При мне на скорой помощи увозили женщину, по остальным информации пока нет», - сказал Бабаев.

Инцидент произошел днем в субботу в доме №31 по улице Гагарина. На месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы.

В Орехово-Зуево выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее он взял ситуацию под свой контроль и поручил местным властям разместить жильцов дома в местах временного пребывания.

По информации некоторых СМИ, в результате произошедшего один человек погиб и четверо пострадали. Причиной взрыва в МЧС назвали газовую колонку.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>