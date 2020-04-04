РИАМО - 4 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал в Орехово-Зуево на место взрыва в жилом пятиэтажном доме.

Днем в субботу в доме №31 по улице Гагарина произошел взрыв, в результате обрушились стены с пятого по третий этаж. Воробьев взял ситуацию под личный контроль.

По информации МЧС, причиной взрыва стала газовая колонка в одной из квартир.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в результате произошедшего один человек погиб и четверо пострадали.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>