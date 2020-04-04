РИАМО - 4 апр. В жилом пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газовой колонки в квартире, сообщает «Интерфакс».

«В пятиэтажном четырехподъездном доме 80 квартир. 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, 50 человек - по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями», - сказал представитель пресс-службы МЧС России.

Взрыв произошел в субботу в доме №31 по улице Гагарина. В результате взрыва стены с пятого по третий этаж обрушились. В настоящее время на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Ситуацию лично контролирует губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>