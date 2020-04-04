РИАМО – 4 апр. Один человек стал жертвой взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает «Интерфакс».

«Четыре человека пострадали, один погиб в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем в субботу в доме №31 по улице Гагарина. На месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы, в которых задействовано 56 человек и 19 единиц техники.

По информации ГСУ СК России по Московской области, на третьем этаже дома произошел хлопок газа, стены с пятого по третий этаж обрушились.

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>