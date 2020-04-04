РИАМО - 4 апр. На месте взрыва в жилой пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве работают 56 человек и 19 единиц техники, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Днем в субботу спасателям сообщили о хлопке газовоздушной смеси в доме №31 по улице Гагарина.

«Проводятся аварийно-спасательные работы. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

По данным СК, в квартире на третьем этаже пятиэтажки произошел хлопок газа, в результате чего стены с пятого по третий этаж обрушились. Начата проверка.

Кроме того, ситуация находится на контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>