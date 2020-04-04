РИАМО - 4 апр. Следователи организовали проверку по факту хлопка газа в пятиэтажке в Орехово-Зуеве, в результате которого в доме произошло обрушение, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следователями <…> организована проверка по факту хлопка газа в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, и обрушения стен с пятого по третий этаж», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственная группа. Количество пострадавших и причины произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>