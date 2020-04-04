РИАМО - 4 апр. Свыше 20 человек привлекли к работе на месте взрыва в жилом доме в подмосковной Орехово-Зуеве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
Сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило спасателям в 13:08 субботы. Инцидент произошел в доме №31 по улице Гагарина.
«Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 24 человека. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев взял ситуацию со взрывом под личный контроль.
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