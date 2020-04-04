РИАМО - 4 апр. В Сети выложили видео последствий взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве.

Как уточнил пользователь YouTube Алексей Севрюков, инцидент произошел по адресу: улица Гагарина, дом 31. Первое видео снято из салона проезжающего мимо автомобиля. В кадр попал пятиэтажный дом, окруженный плотным облаком пыли.

На втором видео видно обрушившийся подъезд и десятки людей на улице, наблюдающих за происходящим.

По информации МЧС, в жилом доме в Орехово-Зуеве произошел хлопок газовоздушной смеси. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>