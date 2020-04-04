Инцидент произошел по адресу: улица Гагарина, дом 31.
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|Давление
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|Осадки / облачность
|Давление
|755 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 12 м/с
|Температура
|+5˚C … +7˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|761 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
Инцидент произошел по адресу: улица Гагарина, дом 31.
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