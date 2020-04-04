РИАМО - 4 апр. В интернете опубликовали первые кадры с места взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве.

На снимках, появившихся в Telegram-канале «112», видно, что взрыв произошел в пятиэтажном доме, в результате часть подъезда обвалилась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию в Орехово-Зуеве под личный контроль. Глава региона поручил разместить всех пострадавших в местах временного пребывания.

По информации ГУ МЧС России по Московской области, в доме произошел хлопок газовоздушной смеси. На место отправлены спасатели.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>