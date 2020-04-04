РИАМО – 4 апр. В минувшие сутки в Подмосковье зафиксировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом патоген был выявлен среди жителей 34 городских округов Московской области, сообщает областной оперштаб.

«Всего в Московской области на данный момент зафиксировано 260 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 31 пациент выписан из больниц после выздоровления», – уточняется в сообщении.

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали на следующих территориях в Подмосковье:

Одинцово – 29 Люберцы – 18 Ленинский округ – 14 Мытищи – 14 Химки – 13 Красногорск – 13 Балашиха – 12 Раменское – 11 Истра – 7 Лобня – 7 Долгопрудный – 6 Котельники – 6 Дмитров – 5 Реутов – 5 Сергиев Посад – 4 Жуковский – 4 Домодедово – 3 Королев – 3 Солнечногорск – 3 Подольск – 3 Лыткарино – 2 Дубна – 2 Протвино – 2 Фрязино – 2 Егорьевск – 1 Ивантеевка – 1 Коломна – 1 Лотошино – 1 Луховицы – 1 Наро-Форминск – 1 Ногинск – 1 Павловский Посад – 1 Пушкино – 1 Щелково – 1

Кроме того, еще 60 пациентов, в том числе из Москвы, Ивановской и Тверской областей, из Казани и Вьетнама, находятся на лечении в подмосковных стационарах. Проходившие лечение гражданин Венесуэлы и житель Ростовской области выписаны.

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Текстовая трансляция

4 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в прямом эфире ответит на вопросы, которые волнуют жителей региона в период самоизоляции. Трансляция пройдет в 13.00 на YouTube

- В столице скончались еще три пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов – от 53 до 80 лет.

- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.