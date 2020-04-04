РИАМО – 4 апр. В минувшие сутки в Подмосковье зафиксировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом патоген был выявлен среди жителей 34 городских округов Московской области, сообщает областной оперштаб.
«Всего в Московской области на данный момент зафиксировано 260 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 31 пациент выписан из больниц после выздоровления», – уточняется в сообщении.
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали на следующих территориях в Подмосковье:
- Одинцово – 29
- Люберцы – 18
- Ленинский округ – 14
- Мытищи – 14
- Химки – 13
- Красногорск – 13
- Балашиха – 12
- Раменское – 11
- Истра – 7
- Лобня – 7
- Долгопрудный – 6
- Котельники – 6
- Дмитров – 5
- Реутов – 5
- Сергиев Посад – 4
- Жуковский – 4
- Домодедово – 3
- Королев – 3
- Солнечногорск – 3
- Подольск – 3
- Лыткарино – 2
- Дубна – 2
- Протвино – 2
- Фрязино – 2
- Егорьевск – 1
- Ивантеевка – 1
- Коломна – 1
- Лотошино – 1
- Луховицы – 1
- Наро-Форминск – 1
- Ногинск – 1
- Павловский Посад – 1
- Пушкино – 1
- Щелково – 1
Кроме того, еще 60 пациентов, в том числе из Москвы, Ивановской и Тверской областей, из Казани и Вьетнама, находятся на лечении в подмосковных стационарах. Проходившие лечение гражданин Венесуэлы и житель Ростовской области выписаны.
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Текстовая трансляция
4 АПРЕЛЯ
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- Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в прямом эфире ответит на вопросы, которые волнуют жителей региона в период самоизоляции. Трансляция пройдет в 13.00 на YouTube
- В столице скончались еще три пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов – от 53 до 80 лет.
- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.
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