РИАМО – 4 апр. В Московской области пациенты до 39 лет составили половину от заболевших коронавирусом за сутки, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Всего в регионе за сутки подтвердилось 49 новых случаев заражения Covid-2019.

«Из них 24 человека – в возрасте от 19 до 39 лет, 19 человек – от 41 до 63, двое – от 69 до 85», – отмечается в материале.

Новый тип коронавируса зарегистрировали у четырех детей.

За весь период в Московской области выявлено 260 заразившихся коронавирусом.

В России число новых случаев заражения за сутки составило 582 случая, теперь в стране 4731 заболевший коронавирусной инфекцией.

Коронавирус начал распространяться по всему миру в конце 2019 года из города Ухань в Китае. На данный момент в мире насчитывается порядка 1,1 миллиона заболевших, из них более 59 тысяч пациентов скончались, а 227 тысяч человек выздоровели.

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Текстовая трансляция

4 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в прямом эфире ответит на вопросы, которые волнуют жителей региона в период самоизоляции. Трансляция пройдет в 13.00 на YouTube

- В столице скончались еще три пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов – от 53 до 80 лет.

- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.