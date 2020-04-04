РИАМО - 4 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в жилом доме в Орехово-Зуеве, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«На место отправлен начальник Главного управления МЧС РФ по Московской области (Сергей – ред.) Полетыкин. Главе муниципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым», - говорится в сообщении.

Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в доме в Орехово-Зуеве произошел хлопок газовоздушной смеси.

«Силы и средства туда направлены. Вся дальнейшая информация уточняется», - сказал собеседник агентства.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>