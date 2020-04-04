РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 апр. В подмосковных Люберцах за сутки выявили пять новых случаев заболевания коронавирусом, всего в округе 18 заболевших, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Московской области за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 49 человек.

«В Люберцах за сутки выявлено пять новых случаев заболевания Covid-19. Всего в округе по состоянию на 4 апреля 18 зараженных», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили еще одного больного коронавирусом. Всего в округе шесть случаев заражения.

В Московской области еще 60 человек, в том числе из Москвы, Ивановской и Тверской областей, из Казани и Вьетнама находятся на лечении в стационарах. Проходившие лечение гражданин Венесуэлы и житель города Ростовской области выписаны.

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Текстовая трансляция

4 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в прямом эфире ответит на вопросы, которые волнуют жителей региона в период самоизоляции. Трансляция пройдет в 13.00 на YouTube

- В столице скончались еще три пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов – от 53 до 80 лет.

- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.