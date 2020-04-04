РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 апр. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий призвал жителей городского округа строго соблюдать режим самоизоляции.

Из-за распространения нового коронавируса в Подмосковье введен режим обязательной самоизоляции. В группе риска по коронавирусу находятся пожилые и хронически больные люди, поэтому им особенно важно не покидать свои квартиры в период эпидемии.

«Уважаемые люберчане, я настоятельно прошу вас: соблюдайте режим самоизоляции. Избегайте общественных мест, скопления людей, как можно реже выходите на улицу. Убедите своих родных и близких старше 65 лет не выходить на улицу», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он призвал жителей строго соблюдать все меры предосторожности. При недомогания нужно немедленно обратиться к врачу, позвонив по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30.

«По последним данным, в городском округе Люберцы выявлено 13 случаев заболевания коронавирусом. Все больные получают необходимое лечение», - заключил Ружицкий.

Всего в России выявлен 4731 случай заражения коронавирусом в 78 регионах. За все время выздоровели 333 человека.

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Текстовая трансляция

4 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в прямом эфире ответит на вопросы, которые волнуют жителей региона в период самоизоляции. Трансляция пройдет в 13.00 на YouTube

- В столице скончались еще три пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов – от 53 до 80 лет.

- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.