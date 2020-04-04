РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 апр. Власти подмосковного Подольска попросили жителей соблюдать режим самоизоляции на выходных ради близких, сообщается на сайте администрации округа.

«Впереди выходные дни, и синоптики пообещали солнце и потепление. Но давайте вместе решим – это не для нас, пока – не для нас. Остаемся дома ради близких! Сейчас, в условиях пандемии, действенны самые элементарные меры предосторожности – личная гигиена и самоизоляция. Именно поэтому, оставшись дома, мы можем спасти жизни многих! А потом мы будем общаться друг с другом без масок, без боязни пожимать руки, сократим социальную дистанцию, будем все вместе радоваться солнцу и весне, и Дню Победы, и нашим выпускникам, и зацветающим садам, и новому урожаю. Будем строить планы, работать, запросто гулять, ходить в гости. Но чтобы это все случилось – мы должны остаться дома!» – говорится в сообщении

Самоизоляция – это безопасно и правильно, и это спасает от дальнейшего распространения вируса. Самоизоляция не навсегда.



С начала года коронавирус уже унес жизни многих тысяч людей во всем мире, число инфицированных превысило миллион, и с каждым днем это число растет. В России в настоящий момент удается держать ситуацию под контролем. Правительство страны предпринимает все возможное, чтобы в столице РФ и регионах был поставлен надежный барьер распространению коронавируса.

«Но любые меры – ничто, если мы сами не поможем друг другу! Только вместе мы справимся с угрозой!» – заключается в материале.

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Текстовая трансляция

4 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в прямом эфире ответит на вопросы, которые волнуют жителей региона в период самоизоляции. Трансляция пройдет в 13.00 на YouTube

- В столице скончались еще три пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов – от 53 до 80 лет.

- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.