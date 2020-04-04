РИАМО - 4 апр. В поселении Вороновское новой Москвы продолжается интенсивное строительство инфекционной больницы на 500 коек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В субботу стройплощадку нового медучреждения осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что строительство идет максимально быстрыми темпами.

«Фактически завершено подключение к сетям, в большинстве будущих корпусов закрыт внешний контур. Мы приступили к отделке больничных палат и завозу оборудования. В круглосуточном режиме на стройплощадке работают порядка 11 тысяч человек, используется более 900 единиц техники. Параллельно мы начали набор медицинского персонала», – сказал Собянин.

В связи с распространением коронавируса столичный градоначальник постановил построить новую инфекционную больницу. Работы проводятся в экстренном режиме, строители используют быстровозводимые конструкции. Тем не менее, медицинское учреждение сможет проработать несколько десятков лет.

В инфекционной больнице создадут 500 коек, каждую из них можно будет трансформировать в реанимационную. Пространство в лечебном учреждении организуют таким образом, чтобы исключить перенос инфекции.

Больницу оснастят современной медтехникой. Всего закупят около 100 тысяч единиц оборудования, в том числе порядка 770 аппаратов искусственной вентиляции легких. На территории больницы будет собственная вертолетная площадка.

Помимо лечебных корпусов, строители возведут комфортабельные общежития для медиков, рассчитанные на 1,3 тысячи человек. Вокруг нового инфекционного центра будет создан периметр санитарной безопасности.

В настоящее время на стройплощадке трудятся порядка 11 тысяч человек и более 900 единиц строительной техники. Общая строительная готовность объекта составляет 60%.

Сейчас лечение больных с коронавирусной инфекцией проводится в восьми московских стационарах.

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