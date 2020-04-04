РИАМО - 4 апр. В столице за сутки вылечились от коронавируса и выписались из больниц 26 пациентов, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«За прошедшие сутки еще 26 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Количество человек, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 194», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Повторные анализы на Covid-2019 показали отрицательный результат.

Чтобы выявить коронавирус, проводится молекулярно-генетический тест. Для этого берутся мазки из носа и ротоглотки. По назначению врача проводятся и другие анализы.

Лечение в каждом случае врач назначает отдельно в зависимости от тяжести заболевания и симптомов. В больницах пациенты наблюдаются врачебными командами, в них входят: инфекционист, пульмонолог, эпидемиолог, анестезиолог, реаниматолог.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, для жителей объявлен режим самоизоляции. Из дома можно выходить только по веской причине: на работу, в продуктовый магазин за товарами первой необходимости, в аптеку, для выгула собак и выноса мусора.

Везде, кроме такси, нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 метров, даже в общественном транспорте.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру. На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 1,1 миллиона случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 58 тысяч заболевших, выздоровели более 226 тысяч пациентов.

Всего в России зафиксирован 4 731 случай коронавируса, 333 человека выздоровели.

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Текстовая трансляция

4 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в прямом эфире ответит на вопросы, которые волнуют жителей региона в период самоизоляции. Трансляция пройдет в 13.00 на YouTube

- В столице скончались еще три пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов – от 53 до 80 лет.

- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.