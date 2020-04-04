РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 апр. Волонтерский центр Подольска за девять дней своей работы оказал помощь 265 пожилым жителям, соблюдающим режим самоизоляции, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Чуть больше недели в городском округе Подольск работает волонтерский центр. За девять дней работы центра адресную помощь получили 265 человек. К команде волонтеров уже присоединилось 165 человек. Число обращений растет с каждым днем: от нескольких заявок в первые дни работы до более сотни обращений 3 апреля», - говорится в сообщении.

Ежедневно в оперативный штаб центра за помощью обращаются пожилые люди, оказавшиеся на самоизоляции в связи с угрозой заражения COVID-19. Каждый день к волонтерскому движению присоединяются неравнодушные люди, готовые оказать эту помощь.

Волонтеры также развозят бесплатные продуктовые и медицинские наборы, такую помощь уже получили 450 семей, относящихся к социально незащищенным категориям граждан. 30 волонтеров обеспечивают работу штаба - дежурят на телефоне, обзванивают горожан.



Организаторам важно найти волонтера в каждом дворе, чтобы можно было оказать помощь тому, кто рядом, не подвергая риску здоровье других добровольцев. Поэтому людей, готовых помогать, нужно очень много. Они могут не оказывать помощь каждый день, а помочь тогда, когда это потребуется рядом живущему пенсионеру. Подольск условно разделили на 20 районов, в каждом есть ответственный за волонтеров, который ищет тех, кто ближе к нуждающимся и свободен.

Все 165 волонтеров не могут быть свободны единовременно круглосуточно. Но все волонтеры взаимозаменяемы, поэтому стараются привлечь как можно больше людей. Штаб работает на опережение и набирает людей, чтобы при росте числа заявок суметь помочь всем.

Жителей Подольска просят присоединиться к волонтерскому движению. Телефоны оперативного штаба волонтерского центра: 8(496)750-04-93, 8(969)017-54-56 (с 10:00 до 18:00), адрес: Подольск, улица Ульяновых, дом №1.

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