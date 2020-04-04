РИАМО - 4 апр. В Московской области за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 49 человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19 в 32 регионах. Московская область - 49», — отмечается на сайте.

По последним данным в России выявлен 4731 случай заражения коронавирусом в 78 регионах. За все время выздоровели 333 человека.

Распространение Covid-19 началось из китайского города Ухань в декабре 2019 года.

Из-за распространения нового коронавируса в Подмосковье введен режим обязательной самоизоляции. В группе риска по коронавирусу находятся пожилые и больные люди, поэтому им особенно важно не покидать свои квартиры в период эпидемии.

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Текстовая трансляция

4 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в прямом эфире ответит на вопросы, которые волнуют жителей региона в период самоизоляции. Трансляция пройдет в 13.00 на YouTube

- В столице скончались еще три пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов – от 53 до 80 лет.

- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.