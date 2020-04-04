РИАМО - 4 апр. Почти половина пациентов в столице, у которых в минувшие сутки подтвердился коронавирус, являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 45 лет, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего в Москве за сутки заболели 434 человека, из них 210 – это люди от 18 до 45 лет, 143 зафиксированных случая приходится на людей в возрасте от 46 до 65 лет. Также заболели 67 человек старше 65 лет, из них 15 человек старше 80 лет. Среди детей выявили 14 случаев заражения.

«Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением», — отмечается в материале.

Всего в Москве на данный момент зафиксировано 3357 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, жители обязаны находиться в самоизоляции. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости.

В общественных местах, кроме такси, нужно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров.

Коронавирус Covid-2019 начал распространяться по миру из китайского города Ухань. Вспышка заболевания произошла в декабре 2019 года.

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Текстовая трансляция

4 АПРЕЛЯ

- В столице скончались еще три пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов – от 53 до 80 лет.

- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.