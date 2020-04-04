РИАМО - 4 апр. Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в прямом эфире на YouTube ответит на актуальные вопросы, которые волнуют жителей региона в период самоизоляции, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Трансляция стартует в субботу в 13:00. Посмотреть ее можно здесь.

Жители Подмосковья узнают, какие выплаты и льготы положены семьям с детьми, как встать на учет в центр занятости и получить региональную доплату к пособию по безработице.

Фаевская также расскажет, что делать в случае, если работодатель нарушает трудовые права сотрудника. Жителям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями пояснят, куда обращаться, если не пришла выплата.

Также речь пойдет о волонтерской деятельности в период самоизоляции. Глава областного Минсоцразвития пояснит, чем могут помочь волонтеры в сложившейся ситуации и как присоединиться к добровольческому движению.

Из-за распространения нового коронавируса в Московской области введен режим обязательной самоизоляции. В группе риска по коронавирусу находятся пожилые и больные люди, поэтому им особенно важно не покидать свои квартиры в период эпидемии.

В Подмосковье предусмотрена материальная поддержка жителей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Им уже перечислили по 1,5 тысячи рублей на расходы в период самоизоляции. Еще 1,5 тысячи рублей выплатят 14 апреля.

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Текстовая трансляция

4 АПРЕЛЯ

- В столице скончались еще три пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов – от 53 до 80 лет.

- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.