РИАМО - 4 апр. В столице скончались еще три пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

Возраст скончавшихся пациентов – от 53 до 80 лет.

«Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний – хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония», – говорится в сообщении.

Всего в Москве за сутки зафиксировано семь летальных случаев.

В Москве действует режим повышенной готовности, для жителей объявлен домашний режим. Из дома можно выходить только по веской причине: на работу, в продуктовый магазин за товарами первой необходимости, в аптеку, для выгула собак и выноса мусора. Пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями призывают не выходить из дома.

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Текстовая трансляция

4 АПРЕЛЯ

- В столице скончались еще три пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов – от 53 до 80 лет.

- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.