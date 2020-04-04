Судя по всему, весь апрель большинство россиян проведут в домашней обстановке. Для тех, кто хочет ненадолго отвлечься от связанных с этим бытовых проблем, мы составили подборку лучших сериалов последнего десятилетия. В ней отсутствуют «Игра престолов», «Шерлок», «Во все тяжкие», «Фарго» и «Настоящий детектив» – популярные сериалы, которые наверняка видели большинство зрителей. В гиде РИАМО – только сериалы, которые вы могли пропустить.

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«Аббатство Даунтон»

2010-2015, 6 сезонов, 52 серии

Историческая драма, действие которой происходит в 1910-1920-х годах в йоркширском поместье Даунтон. В течение шести сезонов перед зрителями разворачивается интригующая история аристократического семейства Кроули, а также их слуг, переживающих на нижних этажах родового замка столь же драматические события. Одна из сквозных тем сериала – трансформация социальных иерархий в изменяющемся на глазах героев мире. Отдельного упоминания заслуживает блистательная Мэгги Смит в роли саркастичной и царственной графини-бабушки.

«Аббатству Даунтон» было присуждено в общей сложности 54 телевизионных премии. В 2019 году вышел полнометражный фильм, сюжет которого продолжает сериал.

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«Карточный домик»

2013-2018, 6 сезонов, 73 серии

Член Конгресса от Демократической партии США Фрэнк Андервуд хочет достичь президентского кресла и не остановится ни перед чем на своем пути. Играющий главную роль Кевин Спейси создал одновременно до дрожи реалистичного и феноменально отталкивающего персонажа, а сценаристы Netflix, за небольшими исключениями, сделали сюжетные ветки максимально убедительными. Вряд ли хоть одна кинокартина сделала больше для дискредитации идеи демократии, чем «Карточный домик» – политический триллер, бескомпромиссно лишающий розовых очков.

Перед съемками последнего сезона разразился сексуальный скандал с участием ведущего актера сериала Кевина Спейси, в результате которого он был уволен. Действие в финальном сезоне развивается вокруг жены Фрэнка Андервуда – Клэр (Робин Райт).

«Очень странные дела»

2016 – настоящее время, на данный момент 3 сезона, 25 серий

Братья Дафферы создали для Netflix фантастический сериал, вызывающий теплые ностальгические чувства даже у тех, кто никогда не был в Америке и вовсе не застал 1980-е. Захватывающая история горстки подростков, вынужденных в провинциальном городке сражаться с существами из потустороннего мира, рассказанная с лихим задором и трогательным вниманием к деталям. С каждым сезоном сюжетные коллизии немного упрощаются, но первоначальный дух сериала пока сохранен.

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«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»

2015, 1 сезон, 7 серий

Скромный, но изящный мини-сериал в жанре фэнтези – экранизация одноименного романа британской писательницы Сюзанны Кларк. Фантастическая сторона повествования во многом основана на английском фольклоре и легендах. Действие происходит в начале XIX века в альтернативной Великобритании, где магия реальна, однако полузабыта и пребывает в упадке. Вернуть ей былое величие попробуют педантичный мистер Гильберт Норрелл и его амбициозный ученик Джонатан Стрендж – их помощь потребуется королевству в войне с Наполеоном. Однако сделки, которые волшебники заключат с эльфами, могут обернуться совсем неожиданными последствиями.

«Молодой папа» / «Новый папа»

2016, 1 сезон, 10 серий/ 2020, 1 сезон, 9 серий

Два драматических телесериала итальянского режиссера Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодость»), один из которых продолжает другой. Главный герой «Молодого папы» – 47-летний кардинал Ленни Беллардо (Джуд Лоу), избранный папой Римским. Взяв себе имя Пий XIII, он начинает неожиданные радикальные преобразования в церкви, чем повергает в шок кардиналов во главе с секретарем Святого Престола. Одновременно глава церкви сталкивается с кризисом веры.

В «Новом папе» антитезу деятельному Пию составляет меланхоличный аристократ в исполнении Джона Малковича, которому придется решать проблемы религиозного фанатизма и собственных пагубных пристрастий.

Повествование неслучайно разделено не на два сезона, а на отдельные истории с разными названиями. Первая выглядит более цельной и поддающейся прямолинейным трактовкам, вторая – более сложной и провокационной.

«Святой ли Пий?», «Чудо или совпадение?» и даже «А есть ли Бог?» – Соррентино, как всякий великий режиссер, только ставит вопросы, на которые зрителю придется искать ответы самостоятельно.

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«Твин Пикс: возвращение»

2017, 1 сезон, 18 серий

Триумфальное возвращение мистического шедевра Дэвида Линча почти тридцать лет спустя. Многие критики единодушно провозгласили новый «Твин Пикс» лучшим фильмом/сериалом 2017 года.

В продолжении культовой истории о событиях еще более загадочных, чем убийство Лоры Палмер, не исчез фирменный линчевский сюрреализм, Кайл Маклахлен вернулся в роли всеми любимого агента Дейла Купера, а музыку вновь написал Анджело Бадаламенти.

«Половое воспитание»

2019 – настоящее время, на данный момент 2 сезона, 16 серий

Молодежное драмеди, в котором подростки из средней школы города Мурдейла переживают любовные драмы, проблемы в учебе и конфликты с родителями – и обсуждают друг с другом сексуальные проблемы. Все начинается с того, что закомплексованный Отис неожиданно помогает советом местному хулигану, а оторва Мэйв замечает терапевтический эффект и предлагает ему брать деньги за консультации.

Подкупающая своей искренностью, отчаянно толерантная и оттого выглядящая иногда наивно-фанастической история воплощает все, за что мы любим британские сериалы, – и окончательно влюбляет в себя благодаря потрясающей Джиллиан Андерсон в роли гиперопекающей мамочки-сексолога.

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«Мир Дикого Запада»

2016 – настоящее время, на данный момент 3 сезона, 23 серии

Действие научно-фантастической драмы с элементами вестерна разворачивается в уникальном парке развлечений в стиле Дикого Запада, один из основателей которого умер при загадочных обстоятельствах. Андроиды, населяющие интерактивный аттракцион и призванные выполнять любые прихоти богатых посетителей, из-за обновления вдруг начинают вести себя странно, отклоняясь от заданных программ. К тому же в «Мире Дикого Запада», похоже, существует секретный уровень – некий Лабиринт, который ищет особенно жестокий завсегдатай парка.

В созданном Джонатаном Ноланом и Лизой Джой сериале сыграли Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Эд Харрис, Энтони Хопкинс и другие. В третьем сезоне, который сейчас в процессе показа, к команде актеров присоединились Венсан Кассель и Аарон Пол.

«Черное зеркало»

2011 – настоящее время, на данный момент 5 сезонов, 22 серии

Фантастическая антиутопия Чарли Брукера о влиянии информационных технологий и социальных сетей на человеческую природу и отношения. Название отсылает к черным дисплеям смартфонов, в которых мы видим свое искаженное изображение. У «Черного зеркала» нет общей сюжетной канвы, серии не объединены ни героями, ни местом или временем действия. Каждый эпизод – отдельный фильм, с мрачным юмором рассуждающий о «побочных эффектах», которые электроника может принести или уже приносит в нашу жизнь.

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«Утопия»

2013-2014, 2 сезона, 12 серий

Знакомые друг с другом только по интернету фанаты графического романа «Эксперимент «Утопия», созданного сошедшим с ума ученым, неожиданно оказываются в гуще событий, связанных с зашифрованными в комиксе посланиями. Некая организация посылает на поиски второй части комикса изощренных убийц, один из которых донимает своих жертв загадочным вопросом «Где Джессика Хайд?» Заинтересованность в рукописи проявляют также крупная фармацевтическая корпорация и британская разведка. Снятый в кислотных тонах конспирологический триллер, невероятно гипнотизирующий, особенно в первом сезоне.

«Рассказ служанки»

2017 – настоящее время, на данный момент 3 сезона, 36 серий

Антиутопия по роману Маргарет Этвуд с Элизабет Мосс в главной роли. События разворачиваются в недалеком будущем в тоталитарном религиозном государстве на американском континенте, где женщины категорически ущемлены в правах (им запрещено даже читать). Из-за экологической катастрофы большинство девушек не может забеременеть, поэтому способных к этому женщин из простого народа приставляют к семьям наделенных властью мужчин, чьи жены бесплодны. Главная героиня Джун, она же Фредова, – одна из таких вынужденных служанок. Однако есть в этом пугающем мире и подпольное сопротивление, к которому она не может не присоединиться.

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«Оттепель»

2013, 1 сезон, 12 серий

Действие картины Валерия Тодоровского происходит в СССР в 1960-х годах, ее герои – творческие люди из кинематографической среды: режиссеры, актеры, операторы. Личные и карьерные противоречия решают между собой герои Евгения Цыганова, Александра Яценко, Анны Чиповской и Виктории Исаковой. Яркая и музыкальная 12-серийная мелодрама о любви, творчестве и поиске себя.

«Домашний арест»

2018, 1 сезон, 12 серий

Мэра небольшого города Синеозерска арестовывают по обвинению в коррупции и по решению суда сажают под домашний арест – в старую коммунальную квартиру по месту прописки. Здесь ему предстоит враждовать и мириться с соседями, реализовывать наполеоновские планы по возврату власти и пытаться добиться взаимности в любви.

Гомерически смешная комедия от Семена Слепакова с Павлом Деревянко в роли обаятельного трикстера – экс-мэра. Также в сериале снялись Марина Александрова, Александр Робак, Сергей Бурунов, Светлана Ходченкова и Гоша Куценко.

Актуальный сериал в коронавирусную эпоху для тех, кто раздумывает, как не поубивать своих близких, находясь с ними в одном помещении 24/7.

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«Рик и Морти»

2013 – настоящее время, на данный момент 4 сезона, 36 серий

Анимационная научно-фантастическая комедия с бесконечными параллельными мирами, умопомрачительными инопланетянами, парадоксальным и черным юмором. Главные герои – саркастичный безумный ученый-нигилист Рик Санчез и его неуверенный в себе внук Морти Смит. Безбашенный постмодернистский сериал о фантастических путешествиях, выросший из пародии на «Назад в будущее», одновременно поражает воображение масштабом творящегося трэша и умиляет трогательными выводами о семейных ценностях.

«Конь БоДжек»

2014-2020, 6 сезонов, 77 серий

В мире, где рядом с людьми живут антропоморфные животные, страдает от депрессии и алкоголизма бывшая звезда ситкомов – конь БоДжек. Чтобы вернуть любовь публики, он решается издать автобиографическую книгу, в чем ему помогает писательница Диана, встречающася с его другом – жизнерадостным лабрадором Мистером Подхвостом. Трагикомедийный мультсериал о кризисе среднего возраста у персонажа со сложным характером.

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