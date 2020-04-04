РИАМО – 4 апр. В период всеобщей самоизоляции волонтеры помогают пожилым жителям Подмосковья и доставляют им на дом продуктовые наборы, медикаменты и дезинфицирующие средства, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«У нас 1,6 миллиона пенсионеров. Мы каждого обзваниваем. Спрашиваем, чем можем помочь: это лекарства, продукты. По крайней мере тем, кто отказывается, оставляем телефон, потому что эти услуги могут понадобиться позже. Наша задача – быть рядом. Особенно с теми, кто старше 70-80 лет, и одиноко проживающими. Мы делаем для этого все», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В настоящее время продуктовые наборы доставили на дом свыше 12,5 тысячам пожилых жителей Московской области. Оставить заявку на получение продуктов можно по телефону: 8(800)550-50-30 или по телефонам горячей линии управлений соцзащиты.

«Мы уже обзвонили более миллиона жителей. Психологическая поддержка оказана тысяче пенсионеров», – добавила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Чтобы замедлить распространение коронавируса, в Подмосковье ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей, а также другие ограничительные меры. Самоизоляция в регионе продлена до 1 мая.

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