РИАМО - 4 апр. Спасатели-добровольцы из отряда «СпасРезерв» в подъезде одного из домов по Новоспасскому переулку в столице отловили сову, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

О сове в подъезде сообщили жители дома.

«Прибыв на место, спасатели увидели красавицу-птицу, сидящую на решетке, перекрывающей проход на чердак», - отмечается в материале.

Сову поймали с помощью петли для ловли животных и сачка. Птицу передали в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.