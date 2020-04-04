РИАМО - 4 апр. В Москве за прошедшие сутки выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

Всего за минувшие сутки в России выявили 582 новых случая заражения, таким образом общее число заболевших достигло 4731. Коронавирус проник в 78 российских регионов.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил нерабочий период в стране до 30 апреля. В Москве до 1 мая действует режим самоизоляции для всех горожан. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости.

В Москве работает горячая линия Депздрава по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и методов борьбы с заболеванием. Ежедневно с 08:00 до 21:00 свои вопросы можно задать по телефону: +7 (495) 870-45-09. Кроме того, официальная информация о ситуации в столице размещается на портале mos.ru.

Распространение Covid-2019 началось из китайского города Ухань в декабре 2019 года. Ситуация с коронавирусом в мире приобрела характер пандемии.

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4 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.