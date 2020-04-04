РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 4 апр. Педагоги подмосковных Котельников онлайн обучились методико-профилактической программе противодействия алкоголизму и наркомании среди молодежи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Котельниках дистанционно комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Общероссийской общественной организацией «Общее дело», педагоги из образовательных учреждений Котельников прошли обучение по методико-профилактической программе «Здоровая Россия – общее дело», направленной на профилактику алкоголизма, табакокурения, наркомании среди детей и молодежи», – говорится в сообщении.

После завершения программы все преподаватели получили удостоверения о прохождении семинара.

В Московском регионе действует режим самоизоляции из-за коронавируса для всех жителей, выходить из дома можно только по веской причине: на работу, в продуктовый магазин за товарами первой необходимости, в аптеку, для выгула собак и выноса мусора.

Везде, кроме такси, нужно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров, даже в общественном транспорте.