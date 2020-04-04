РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 апр. В подмосковных Котельниках сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с полицейскими выявили притон, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Комиссия по делам несовершеннолетних городского округа Котельники работает круглосуточно.

«По сообщению бдительных граждан выявлена семья в социально опасном положении. Сотрудниками полиции Котельников был обнаружен притон, буянящие граждане доставлены в отдел. С семьей продолжается работа органами опеки и попечительства. Ребенок не должен жить в притоне, должен расти в здоровом окружении», - говорится в сообщении.

Если жители Котельников стали свидетелем нарушения прав ребенка, их просят незамедлительно обратиться по телефону 112 либо в комиссию по делам несовершеннолетних по телефону: 8(498)742-02-56, или в мессенджерах WhatsApp, Viber: 8(926)864-24-20.