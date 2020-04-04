РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 апр. Сотрудники администрации Подольска в ходе проверки магазинов сети «Перекресток» выявили, что там выполняется весь комплекс санитарно-эпидемиологических мер, в том числе проводится дезинфекция и установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Сотрудники управления потребительского рынка администрации Подольска 3 апреля провели очередной мониторинг объектов торговли в городском округе на соблюдение противоэпидемических требований. Проверили магазины сети «Перекресток» в торговых центрах «Галерея» и «Дубровский».

«Вся линейка продовольственных товаров, в том числе первой необходимости, в наличии. Покупательский ажиотажный спрос, наблюдавшийся на предыдущей неделе, заметно снизился. По результатам проверки отмечено, что на этих объектах выполняется весь комплекс санитарно-эпидемиологических мер. В торговых залах регулярно проводится дезинфекция поверхностей, в центре залов размещены дозаторы с дезинфицирующими средствами, с помощью которых посетители могут обработать руки; весь персонал работает исключительно в масках и перчатках», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, на полу возле касс нанесли разметку, обозначающая необходимую социальную дистанцию в 1,5 метра. Сотрудники торговых объектов и покупатели с пониманием относятся к принятым мерам и стараются соблюдать все предписания.

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