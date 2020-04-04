РИАМО - 4 апр. Поезда МЦД начали обрабатывать с помощью генераторов холодного пара, такой пар может проникать даже в самые труднодоступные места, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы обрабатываем поезда мобильными генераторами холодного пара ночью. С помощью такой технологии уничтожается 99,9% микробов, а на дезинфекцию одного вагона уходит всего 5-7 минут», - сказал представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Несмотря на то, что пассажиропоток МЦД снизился, это не повлияло на количество уборок: станции обрабатывают три раза в день, поезда МЦД дезинфицируют каждый день.

По рекомендации Роспотребнадзора, санитарные уборки всех поверхностей, к которым могут прикасаться пассажиры, проводят со специальными средствами без хлора и запаха.

Всем кассирам-контролерам выдали медицинские маски, перчатки и антисептики, чтобы предотвратить распространения коронавируса.

В столичном метро поезда обрабатывают с помощью генератора горячего воздуха. Всего за один час аппарат дезинфицирует площадь до 2,5 тысячи квадратных метров. Таким методом проводят уборки в вестибюлях, на платформах и в вентиляционных шахтах, а также обрабатывают турникеты.

Обработка поверхностей в метро проводится каждые 1-2 часа: билетные автоматы, кассы, эскалаторы, поручни, двери.

В Московском регионе действует режим самоизоляции из-за коронавируса для всех жителей, выходить из дома можно только по веской причине: на работу, в продуктовый магазин за товарами первой необходимости, в аптеку, для выгула собак и выноса мусора.

Везде, кроме такси, нужно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров, даже в общественном транспорте.

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4 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зафиксировали 582 случая коронавируса. 434 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 49.