РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 апр. Благочинный Подольского церковного округа протоиерей Олег Сердцев совершил объезд вокруг Подольска с Иерусалимской иконой Божией Матери и молитвой об избавлении от коронавирусной инфекции, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу, 3 апреля, благочинный Подольского церковного округа протоиерей Олег Сердцев совершил объезд вокруг городского округа Подольск со списком с чудотворной иконы Божией Матери Иерусалимская с молитвой об избавлении от вредоносного поветрия - коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Этот образ Богоматери хранится в Воскресенском храме Подольска с дореволюционных времен. Начался объезд от Воскресенского храма и вернулся туда же, где благочинный возглавил Утреню праздника Похвалы Пресвятой Богородицы. Во время объезда икону встречали настоятели и прихожане храмов Подольского благочиния, которые с молитвами и песнопениями прикладывались к чудотворному образу.

По преданию, Иерусалимская икона Божией Матери спасла Подольск от холеры в 1866 году, когда она была принесена в Подольск из Бронниц.

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