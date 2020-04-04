РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 апр. Полицейские задержали 44-летнего москвича, подозреваемого в краже мобильного телефона в микрорайоне Силикатная-2 подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 40-летнего жителя новой Москвы о том, что около дома на Рязановском шоссе в Подольске неизвестный похитил у него мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составила более 16 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 44-летнего москвича. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.