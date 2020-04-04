РИАМО - 4 апр. Анонимное сообщение о минировании двух самолетов авиакомпании «Аэрофлот» поступило в международный аэропорт Шереметьево, после проверки выяснилось, что информация оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В пятницу от сменного начальника аэропорта Шереметьево поступила информация о том, что от анонимного заявителя на электронную почту авиакомпании «Аэрофлот» поступили сообщения о минировании двух воздушных судов, осуществляющих вылеты и прилеты в аэропорту Шереметьево, городского округа Химки, Московской области», - отмечается в материале.

Данная ситуация на работу аэропорта не повлияла. Силы и средства от МЧС России не потребовались. Кроме того, к 18:00 все воздушные суда приземлились в штатном режиме, во время обследования самолета взрывчатых веществ и предметов не обнаружено.

Проводятся следственные мероприятия по проверке адреса электронной почты, с которого приходят сообщения с угрозами минирования.

Ранее на на электронную почту аэропорта Шереметьево уже поступало анонимное письмо об угрозе теракта на бортах пяти самолетов.