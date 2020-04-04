РИАМО - 4 апр. В подмосковном городском округе Сергиево-Посадский обнаружили два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 09:58 3 апреля от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Сергиево-Посадского городского округа в ГУ МЧС России по Московской области поступила информация об обнаружении двух артиллерийских снарядов времен ВОВ по адресу: городской округ Сергиево-Посадский, село Озерецкое, СНТ «Звездочка».

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлялась охрана силами ОМВД городского округа Сергиево-Посадский. В 13:40 боеприпасы изъяты и уничтожены силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ «Мособлпожспас», — говорится в сообщении.