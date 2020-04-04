РИАМО - 4 апр. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти небольшой дождь, максимальная температура воздуха днем составит плюс 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 8-10, по области – 5-10 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного и западного направления со скоростью 5-10 метров секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30%. Геомагнитный фон в субботу прогнозируется преимущественно спокойный.

В cтоличном регионе в субботу ожидается влажно-прохладная и ветреная погода с пониженным давлением. Сохранится дефицит кислорода в воздухе. У метеозависимых людей, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами нервной системы, могут быть недомогания из-за таких погодных условий.